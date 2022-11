In der Fußball-Verbandsliga hat sich der VfR Mannheim mit 2:2 vom SV Spielberg getrennt und musste damit die Tabellenführung an den FC Zuzenhausen abgeben. Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau bleibt nach der 3:4-Niederlage in Bruchsal auf einem Abstiegsplatz.

VfR Mannheim – Spielberg 2:2

Die 230 Zuschauer sahen im verregneten Rhein-Neckar-Stadion zunächst eine Phase des

...