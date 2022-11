Azizi behält die Nerven

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat der VfR Mannheim seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vergrößern können. Die Rasenspieler profitierten vom 2:2 des FC Zuzenhausen beim FC Astoria Walldorf II. Fortuna Heddesheim verlor auf eigenem Platz das Derby gegen den SV Waldhof II. Der VfL Kurpfalz Neckarau unterlag zu Hause im Sechs-Punkte-Spiel knapp gegen die TSG 62/09 Weinheim.

Kirrlach – VfR Mannheim 0:1 (0:1)

Der VfR dominierte die Partie über weite Strecken dank seiner spielerischen Überlegenheit. Der Kirrlacher Torwart parierte bereits in der 2. Minute einen Freistoß von Ali Ibrahimaj. Weitere Großchancen des VfR verpufften in der 31. Minute, als Ibrahimajs Schuss auf der Torlinie noch gerettet wurde und ein Linksschuss von Fabian Czaker am Tor vorbeirollte (36.). Kurz vor der Halbzeit entschärfte der Kirrlachs Keeper einen Fernschuss von Amin Kouraji. Fabian Czaker brachte es kurz darauf fertig, den Ball aus kurzer Distanz über das Tor zu setzen.

Waldhofs Kapitän Kelmend Azizi (li., hier gegen Heddesheims Andreas Adamek) traf doppelt für den SV Waldhof II. © Berno Nix

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst so weiter. Der VfR zeigte sich zu verspielt und verpasste es, seine Überlegenheit umzumünzen. In der 59. Minute konnte der VfR-Anhang dann aber endlich aufatmen. Ali Ibrahimaj nahm einen Diagonalball von Selim Jungmann an und versenkte ihn zur VfR-Führung im Kirrlacher Tor. Der Treffer gab dem Spitzenreiter aber keine Sicherheit. Kirrlach drängte in der Folge auf den Ausgleich. Drei Minuten vor Schluss tauchten gleich zwei Kirrlacher Angreifer vor VfR-Keeper Paul Jivan auf. Der Ball zappelte dann auch im Netz, dem Treffer blieb wegen Abseits die Anerkennung aber versagt (87.). „Wir hatten zum Schluss Glück, das war dann ein dreckiger Sieg“, sagte VfR-Coach Volkan Glatt nach dem 1:0-Erfolg. vfr

Heddesheim – SV Waldhof II 0:2

Dem SVW II gelang der nächste Auswärtscoup. Zweimal Elfmeter, zweimal Tor: Waldhof-Kapitän Kelmend Azizi ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen. Zuerst wurde Shinhyung Lee gefoult (50.) und auch die zweite Elfmeterszene war eindeutig, denn dem Heddesheimer Tobias Münz unterlief ein Handspiel (59.).

„Es war eine gute Teamarbeit von uns, wir haben von Beginn an Druck gemacht. Unser Ziel war vom Start weg, das Spiel zu gewinnen“, hatten sich Azizi und seine Kameraden zuvor viel vorgenommen. Schon im ersten Abschnitt war der SVW das bessere Team, aber bis zur Pause kam hier und da auch die Fortuna gefährlich auf. „Das Spiel hatte hohes Niveau, unser gutes Pressing haben wir bis zum Ende durchgezogen“, sah SVW-Coach Nico Seegert nach der 2:0-Führung nur noch einen gefährlichen Torschuss der Heddesheimer. Waldhofs Marc Barisic vergab das mögliche 3:0. Der SVW baute seine Serie auf nun neun Spiele ohne Niederlage aus.

„Gefühlt hätten wir nach fünf Minuten einen Elfer kriegen müssen, bekommen ihn aber nicht. Auf der anderen Seite kriegt der SVW II zwei Strafstöße, das ist nun aber so“, sagte der Heddesheimer Coach Steffen Kohl nach der zweiten Niederlage in Folge und betonte: „Das war kein gutes Spiel von uns, das war eigentlich gar kein gutes Verbandsligaspiel, ein 0:0 wäre okay gewesen. Nach der Siegesserie hat wohl der ein oder andere bei uns gedacht, das geht einfach so weiter. Aber wir müssen uns mehr Chancen herausspielen, das war diesmal viel zu wenig.“ rod

VfL K. Neckarau – Weinheim 2:3

Das war eine ganz bittere Niederlage für Liganeuling Neckarau. Nach torloser erster Hälfte, in der Weinheim leicht überlegen war, hatte der VfL Kurpfalz zunächst einen Traumstart in Durchgang zwei: Egzon Abdullahu verwandelte einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung (48.) für die Platzherren. Doch elf Minuten vor Schluss gelang Yannick Schneider der Ausgleich für Weinheim – 1:1 (79.). Die Neckarauer machten aber weiter Druck. Idris Yildirim gelang mit dem 2:1 (81.) die erneute Führung des VfL Kurpfalz. Die Weinheimer warfen danach alles nach vorne. Schneider traf zum 2:2 (87.). Die Neckarauer wurden angesichts des Ausgleichs sichtlich nervös, machten individuelle Fehler. Und in der Nachspielzeit erzielte Tim Krohne den 3:2-Siegtreffer für die Weinheimer (90.+2).

„Das ist richtig bitter, wir haben Fehler gemacht, die uns in der entscheidenden Phase das Genick gebrochen haben“, sagte der Neckarauer Coach Mehmet Öztürk, der betonte: „Wir haben nun vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Jetzt muss ich mich auch hinterfragen.“ vfl/bol