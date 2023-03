Waldhof II leistet VfR Schützenhilfe

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat der SV Waldhof II für die Überraschung des Spieltags gesorgt. Das Team von Trainer Nico Seegert bezwang auswärts den bisherigen Tabellenzweiten FC Zuzenhausen mit 2:0 und gab damit dem spielfreien Tabellenführer VfR Mannheim wertvolle Schützenhilfe im Kampf um die Meisterschaft und den damit verbundenen Oberliga-Aufstieg. Erster Verfolger des VfR ist jetzt der 1. FC Mühlhausen. Der VfL Kurpfalz Neckarau kassierte im ersten Spiel ohne den zurückgetretenen Trainer Mehmet Öztürk unterdessen die nächste Niederlage und rückt dem Abstieg immer näher.

Zuzenhausen – SV Waldhof II 0:2

Beide Waldhöfer Tore erzielte Patrick Hocker. „Der zweite Treffer war einer der Marke Traumtor“, jubelte SVW-Coach Nico Seegert nach dem Abpfiff. Hocker überwand den Keeper mit einem Lupfer aus der Distanz (90.+4). Garant für den Erfolg war neben der Treffsicherheit des Doppeltorschützen wieder einmal eine konzentrierte Defensivleistung. Auch ohne den erkrankten Kapitän Kelmend Aziz – er war nach seiner Rotsperre wieder einsatzberechtigt – ließen die Buwe mit ihrem hohen Pressing den Gegner kaum zur Entfaltung kommen, so dass sich so gut wie keine Torabschlüsse für den FC Zuzenhausen ergaben. Aber auch der FC-Schlussmann Jan Nicklausson hielt bei zwei hochkarätigen Chancen des SVW seinen Kasten zunächst sauber. „Wir haben sie auch nach der Pause vor Probleme gestellt. Jeder im Team hat für den anderen gekämpft. Völlig verdient haben wir uns dann in der 72. Minute mit dem Führungstor belohnt“, sah Seegert seine Elf auch in dieser Phase stärker als der Gegner. Ein höherer Sieg wäre möglich gewesen, aber auch mit dem 2:0 nahmen die Waldhöfer erfolgreich Revanche für die 0:4-Pleite im Hinspiel. rod

Friedrichstal – Heddesheim 0:4

Die Fortuna feierte einen souveränen Auswärtserfolg. Fabio Lo Porto stellte mit seinem Doppelpack (31., 34.) die Weichen frühzeitig auf Sieg. Noch vor der Pause legte Yannick Haag das 3:0 (40.) nach. Auch nach der Roten Karte für Ilya Ertanir (52.) blieben die Heddesheimer konzentriert. Luca Sterzing traf noch zum 4:0-Endstand (82.). fvh

Spielberg – Neckarau 4:0

Der VfL Kurpfalz, der von Interimstrainer Jochen Kramlinger gecoacht wurde, war chancenlos. Spielberg bestimmte von Beginn an die Partie. Fabian Geckle traf per Kopf nach Flanke von David Veith zur überfälligen Führung (33.). Paskalis Herzog glückte wenig später das 2:0 und erneut Geckle traf mit dem Pausenpfiff zum 3:0 (45.) für Spielberg. In Durchgang zwei das gleiche Bild: Spielberg war klar überlegen. Mit dem Schlusspfiff traf Claudio Ritter zum 4:0-Endstand (90.). Für den VfL Kurpfalz Neckarau bedeutete die Niederlage den Absturz auf den letzten Platz. Der Rückstand auf den Relegationsrang, den der VfR Gommersdorf belegt, beträgt für den Liganeuling weiterhin zehn Zähler. svs