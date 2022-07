Zwei weitere Testspieler sollen sich im Waldhof-Trainingslager beweisen

Appenweier. Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim ist am Montagnachmittag mit zwei weiteren Testspielern in sein Trainingslager im Schwarzwald gestartet. Neben Malte Karbstein (Offenbacher Kickers) und Florian Butscher aus der eigenen U 19, die beide schon in den vergangenen Tests zum Einsatz kamen, sollen sich in der anstehenden Trainingswoche nun auch die beiden Innenverteidiger Kevin Bukusu (21,NEC Nijmegen) und Adrien Koudelka (20, zuletzt FC Augsburg II) vorstellen. Bukusa kann zwölf Länderspiele für Deutschland im U-Bereich vorweisen, Koudelka spielte vier Mal für die tschechische U16 und fünf Mal für die U 17 des DFB.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Teambuilding im Fokus: SV Waldhof bricht zu Geheim-Trainingslager auf Mehr erfahren Hockey Quintett gegen China dabei Mehr erfahren Karate Gleich mehrfach Edelmetall Mehr erfahren