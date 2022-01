Wenn die Waldhof-Fans jemanden in ihr Herz geschlossen haben, tun sie das tief und innig - und meistens auch mit einem passenden Ritual. So darf sich etwa Sommer-Neuzugang Adrien Lebeau regelmäßig über einen entsprechenden Sprechgesang freuen, wenn er den Platz betritt. In Anlehnung an die Anfeuerung für die französische Nationalmannschaft („Allez, les bleus!“) schallt es demnach „Allez,

...