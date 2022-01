SV Waldhof Mannheim bestätigt Vertragsverlängerung von Stürmer Martinovic

Mannheim. Stürmer Dominik Martinovic hat seinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim verlängert. „Wir freuen uns, dass Dominik auch weiterhin für unseren SV Waldhof auflaufen wird. Er hat sich zu einem der Top-Stürmer in der 3.Liga entwickelt und wir sind überzeugt, dass sein großes Potential noch nicht ausgereizt ist“, sagte Tim Schork, Geschäftsführer Sport des Fußball-Drittligisten, am Freitag zur Vertragsverlängerung des Leistungsträgers. Nach Informationen dieser Redaktion hatte sich der Vertrag des Stürmers durch seinen 20. Saisoneinsatz gegen den BVB automatisch per Klausel um ein Jahr verlängert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Meine bisherige Zeit beim SV Waldhof Mannheim hat mich davon überzeugt, einen neuen Vertrag am Alsenweg zu unterschreiben. Hier wurde mir das Vertrauen gegeben und ich habe dies versucht bestmöglich zurückzuzahlen“, erklärte Martinovic zur Verlängerung seines Arbeitspapiers. In 68 Spielen für den SVW erzielte Martinovic bisher 28 Tore und bereitete weitere 14 vor. Geht es nach dem Offensivspieler, sollen im blau-schwarzen Dress nun noch möglichst viele Torbeteiligungen hinzukommen. Die Leistungen in der aktuellen Spielzeit scheinen ihn optimistisch zu stimmen: „In dieser Saison hat man gemerkt, was für eine Wucht hinter dem gesamten Verein steht.“

SVW-Geschäftsführer Schork stellte die „akribische Arbeitsweise“ des Torjägers heraus. Nun soll der „erfolgshungrige“ Martinovic seine nächsten Schritte am Alsenweg gehen. Der 24-Jährige hätte sicherlich nichts dagegen: „Vor unseren leidenschaftlichen Fans ein wichtiges Tor zu erzielen ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, dass ich auch in Zukunft noch ganz oft verspüren möchte.“ Allerdings soll der Stürmer über die Umstände seiner Weiterbeschäftigung nicht allzu glücklich sein, hieß es aus seinem Umfeld. Er hatte offenbar auf einen komplett neuen Vertrag gehofft, das seinem gestiegenen sportlichen Stellenwert in Form einer Gehaltserhöhung Rechnung trägt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Martinovic spielt seit der Saison 20/21 für den SVW. Ausgebildet wurde er unter anderem in der Jugendabteilung des VFB Stuttgart und bei den Junioren des FC Bayern München. Über die Stationen Leipzig, Wiesbaden und Sonnenhof Großaspach ging es für Martinovic weiter zum Waldhof. Über die Laufzeit des neuen Vertrags machte der Verein keine Angaben.