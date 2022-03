Podcast "Buwe Gebabbel": War’s das, SV Waldhof?

Mannheim. Mehr als 11 000 Zuschauer erlebten am Sonntag ein in vielerlei Hinsicht besonderes Drittliga-Spiel zwischen dem SV Waldhof und Eintracht Braunschweig. Doch trotz Gänsehaut-Atmosphäre, zwei tollen Fairplay-Aktionen, einem zurückgenommenen Handelfmeter und der freundschaftlichen Stimmung zwischen den beiden Fan-Lagern blieb nach dem 0:3 auch viel Enttäuschung. Schließlich hat sich der Waldhof nach dem zweiten erfolglosen Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten erst einmal aus dem unmittelbaren Aufstiegsrennen verabschiedet.

Zu dieser Erkenntnis kommen auch die beiden Waldhof-Reporter des „MM“, Alexander Müller und Thorsten Hof, in der 38. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“. Allerdings geht das Duo über diese bloße Feststellung hinaus und versucht zu analysieren, warum der SVW beispielsweise seit der Winterpause harmloser geworden ist, obwohl sich die Mannheimer vor allem mit Offensivkräften verstärkt haben.

Viele Fragen, klare Antworten

Liegt es am Personal? Liegt es am System? Wer muss kommen, damit es in der nächsten Spielzeit mit dem Aufstieg klappen kann? Auf diese Fragen gibt es wie immer klare Antworten. Und auch zu den Chancen der Mannheimer in den verbleibenden neun Spieltagen bis Mitte Mai hat sich das „MM“-Duo so seine Gedanken gemacht - beginnend mit dem Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel der Blau-Schwarzen gegen den SC Verl am Samstag.

Na, neugierig geworden? Dann einfach mal reinhören. Die 38. Episode des beliebten Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ ist ab Mittwoch, 0.00 Uhr, unter https://bit.ly/3tAEwgs und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast abzurufen. Und zum Vormerken: Folge 39 gibt es dann am 23. März nach dem Heimspiel gegen 1860.

