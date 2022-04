Buwe Gebabbel analysiert das 1:1 des SV Waldhof beim FSV Zwickau

Die sportliche Ausgangslage nach dem 1:1 beim FSV Zwickau und vor dem Top-Spiel am Samstag beim 1. FC Saarbrücken diskutieren auch die beiden MM-Redakteure Thorsten Hof und Alexander Müller in der 40. Episode des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ mit dem Titel „Sächsische Landpartie“. Auch die Mitgliederversammlung mit der Wiederwahl von Bernd Beetz als Präsident ist natürlich ein wichtiges Thema. Außerdem erfahren alle Hörerinnen und Hörer, was es mit der Schiebermütze von SVW-Kapitän Marcel Seegert auf sich hat und ob „Cello“ tatsächlich schon lange vor Kölns Trainer Steffen Baumgart, der als Trendsetter dieser Kopfbedeckung gilt, so unterwegs war.

Na, neugierig geworden? Dann einfach mal in die Aufzeichnung reinhören. Die neueste Ausgabe ist hier über diesen Artikel und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast abzurufen. Und zum Vormerken: Folge 41 gibt es am 20. April nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg II.