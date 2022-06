Neue Jobs für SVW-Helden

Mannheim. Zwei frühere Aufstiegshelden des SV Waldhof haben einen neuen Verein gefunden – und treffen in der kommenden Saison aufeinander: Gianluca Korte (31) wechselt von Drittligist SV Wehen Wiesbaden zu Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger, Jannik Sommer (30) schließt sich nach Informationen dieser Redaktion Regionalliga-Rückkehrer Wormatia Worms an. Die beiden Offensivspieler waren 2019 mit dem SVW in die 3. Liga aufgestiegen, verließen danach aber den Verein. Sommer wechselte 2019 zum FC Homburg und landet über eine Zwischenstation beim FSV Frankfurt jetzt in Worms, Korte unterschrieb 2020 in Wiesbaden.

Jetzt wechselt der technisch beschlagene Spielgestalter (zwei Bundesliga-Einsätze für Braunschweig) nach Mittelhessen, wo er nach Vereinsangaben einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat. „Mit Gianluca Korte bekommen wir einen absoluten Topspieler dazu. Er verfügt nicht nur über eine große Erfahrung, sondern wird unsere Mannschaft mit seiner enormen Qualität weiterbringen. Er ist meiner Meinung nach ein Unterschiedsspieler, der auch schon höherklassig erfolgreich unterwegs war“, sagte TSV-Cheftrainer Ersan Parlatan zur Zusage von Korte, der das Trikot mit der Nummer 22 tragen wird. „Mein letztes Jahr verlief etwas durchwachsen. Deswegen will ich jetzt wieder viel auf dem Platz stehen, der Mannschaft helfen und gemeinsam das Bestmögliche erreichen“, erklärte der gebürtige Speyerer. alex

