Mannheimer Waldhof-Fans randalieren in Mainz

Wiesbaden/Mainz. Anhänger des SV Waldhof haben sich am Samstag in Mainz Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Wie die "Allgemeine Zeitung Mainz" berichtet, haben rund 400 Waldhof-Fans Ausläufer des Marktfrühstücks rund um den Wochenmarkt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt massiv gestört.

Dem Bericht zufolge haben Hundertschaften der Polizei am Mainzer Rheinufer die Mannheimer in Empfang genommen, Straßenzüge abgesperrt. Augenzeugen berichteten von einer aggressiven Stimmung. Damit endet eine ursprünglich originelle Fan-Aktion der Waldhof-Anhänger am Samstag eher unschön.

Polizei nimmt Waldhof-Fans in Empfang

400 Anhänger des SV Waldhof auf einem Party-Boot haben es am Samstagnachmittag nicht ins Stadion zum Drittliga-Spiel beim SV Wehen Wiesbaden geschafft. Am frühen Morgen war das Schiff in Mannheim gestartet, bei der Ankunft in Wiesbaden erwartete die Waldhof-Fans aber ein Aufgebot der Polizei, die dem Vernehmen nach die Personalien aller Mitfahrer aufnehmen wollte.

Hintergrund soll sein, dass auf dem Schiff in Höhe von Worms Pyrotechnik gezündet worden sein soll. Offenbar, um mit dem Waldhof befreundete Anhänger von Wormatia Worms zu grüßen. Nach der Ankunft in Wiesbaden weigerten sich die Mannheimer Fans, der Polizei ihre Personalien preiszugeben und trafen die Entscheidung, wieder kehrt zu machen.

Kapitän verweigert Weiterfahrt

"Die Sachlage ist im Moment noch unklar. Deshalb können wir noch keine Beurteilung der Situation abgeben", sagte am späten Nachmittag ein SVW-Sprecher.

Laut dem Bericht der „Allgemeinen Zeitung“ legte der Kapitän des in Heidelberg gecharterten Schiffs "Alt Heidelberg" daraufhin am Mainzer Stresemann-Ufer an und teilte den 400 Passagieren mit, er werde die Fahrt nicht fortsetzen. In Internetforen heißt es, dass die Fans versuchen wollten, von Mainz aus ins benachbarte Wiesbaden zu gelangen. Der Plan scheiterte jedoch.

Flaschenwürfe auf Polizeibeamte

Am Steg des Rheinufers sei es zu Schlägereien der teilweise stark alkoholisierten Fans und Flaschenwürfen in Richtung der Polizeikräfte gekommen. Es kam zu zahlreichen Straßensperrungen im Bereich der Mainzer Altstadt und am Rheinufer.

Nach Polizeiangaben wurden die Mannheimer Anhänger nun einem sogenannten Entlastungszug vom Mainzer Bahnhof Römisches Theater zurück nach Mannheim gebracht. Aus Waldhof-Fankreisen ist unterdessen heftige Kritik am Verhalten der Wiesbadener Polizei zu hören. Der Einsatz sei völlig unverhältnismäßig gewesen, heißt es. Sportlich war die Partie gegen Wehen Wiesbaden ebenfalls unerfreulich. Der SV Waldhof verlor 0 zu 3.