Kreuzer ein Kandidat für den SVW?

Mannheim. Laurent Jans ist noch bis 2024 an den Fußball-Drittligisten SV Waldhof gebunden, doch wie schnell auf der rechten Abwehrseite eine Lücke klafft, wenn der Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft mal nicht dabei sein kann, zeigte sich am Wochenende, als der 30-Jährige mit seiner Landesauswahl bei der EM-Quali am Ball war. Entsprechend sind die Mannheimer auf der Suche nach adäquatem Ersatz, nachdem weder Niklas „Willy“ Sommer noch Johannes Dörfler diese Rolle bislang ausfüllen konnten. Einer der Wunschkandidaten ist laut einem Bericht der „Mitteldeutschen Zeitung“ Niklas Kreuzer (Bild) vom Halleschen FC. Der 30-Jährige ist in Halle absolute Stammkraft und kommt neben 144 Drittliga-Spielen auch auf 90 Partien in der 2. Liga. Kreuzers Vertrag in Halle läuft aus, der Abwehrspezialist lotet offenbar aber auch eine Verlängerung seines Kontrakts aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marco Göbel folgt auf Nico Seegert

Gefunden hat der SVW dagegen einen Trainer für seine U 23 in der Verbandsliga: Nachfolger von Nico Seegert wird ab der kommenden Spielzeit Marco Göbel. Vizepräsident Horst Seyfferle und Jugendleiter Matthias Findeisen zeichneten verantwortlich für die Trainerfindungsmission bei der Perspektivmannschaft. Ihr Urteil: „In Marco Göbel haben wir die ideale Besetzung des Traineramtes unserer Zweiten Mannschaft gefunden. Mit seinem Know-How wird er einen wichtigen Part zur Neuausrichtung der Nachwuchsabteilung beisteuern“, hieß es in einer Mitteilung.

Göbel ist erst 29 Jahre alt, hat aber schon reiflich Erfahrung in der Trainerarbeit in diversen Funktionen beim Deutschen Fußballbund (DFB) gesammelt. Weiter war der zukünftige Cheftrainer, der dann die neu geschaffene Waldhöfer U 21 übernimmt, als Jugendcoach sowohl beim FSV als auch bei Eintracht Frankfurt und beim SV Wehen-Wiesbaden tätig. Zuletzt trainierte Göbel die U 17 von Rot-Weiß Darmstadt in der Hessenliga.

Mehr zum Thema Fußball-Verbandsliga Waldhof II leistet VfR Schützenhilfe Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel 3. Liga (mit Fotostrecke) 0:2 gegen Osnabrück: SV Waldhof Mannheim enttäuscht auf ganzer Linie Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball SV Waldhof sucht nach Ersatz für seinen Ronaldo-Experten Laurent Jans Mehr erfahren

„Ich habe mich nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen des SVW gleich sehr gut aufgehoben gefühlt“, sagt Göbel und bemerkt weiter: „Der Club und ich vertreten dieselben Werte und Ideen. ich will meinen Beitrag leisten, dass sich die jungen Spieler weiterentwickeln und den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen können.“ th/bol