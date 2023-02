So etwas nennt man wohl eine perfekte Steilvorlage: Der SV Waldhof konnte sich am Wochenende in Ruhe anschauen, wie mit dem 1. FC Saarbrücken (0:4-Packung im Saar-Derby gegen Spitzenreiter SV Elversberg) und dem SV Wehen Wiesbaden (nur 1:1 gegen Viktoria Köln) zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegsrennen patzten.

Die verlockende Konsequenz: Mit einem Sieg gegen den SC Verl am

...