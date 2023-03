Fridolin Wagner verlängert seinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim und Fridolin Wagner gehen weiterhin gemeinsam auf Punktejagd. Wie der Verein am Freitag mitteilte, konnte man sich mit dem Mittelfeldspieler auf eine Vertragsverlängerung einigen – somit werden zu Wagners 58 Einsätzen im Trikot der Blauschwarzen weitere hinzukommen.

„Frido hat sich in seiner Zeit bei uns stetig weiterentwickelt. Gerade in dieser Saison zeigt er uns wie wichtig er für unser Spiel ist und ist auch abseits des Platzes enorm wichtig. Leidenschaft, Hingabe und fußballerische Qualitäten sind in unserem Spiel wichtig – diese Attribute verkörpert Frido zu 100 Prozent. Bereits seit einigen Tagen sind wir uns einig gewesen. Seine gute Leistung gegen Elversberg war dann natürlich nochmals eine Bestätigung für die beiderseits getroffene Entscheidung. Dazu kommt sein Hunger in Zukunft noch mehr mit dem Waldhof erreichen zu wollen“, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

„Ich freue mich über die Saison hinaus für Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Nach zwei Jahren Zusammenarbeit glaube ich auch weiterhin an den eingeschlagenen Weg des Vereins. Mit meiner persönlichen Entwicklung im Verein bin ich mehr als zufrieden“, sagt Fridolin Wagner zu seiner Vertragsverlängerung.