Corona-Fälle beim SV Waldhof Mannheim - mehrere Profis und Coach Glöckner betroffen

Mannheim. Mehrere Spieler und Personen aus dem Betreuerstab des SV Waldhof Mannheim sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der SVW am Freitag mitteilte, befinden sich die Betroffenen nun in häuslicher Isolation. „Die immunisierten Spieler können weiterhin am Trainingsbetrieb teilnehmen“, betonten die Blau-Schwarzen. Um wen und um wie viele Fälle es sich handelt, kommunizierte der Verein nicht. Nach Informationen dieser Redaktion erhielten mindestens vier Profis, darunter Torjäger Dominik Martinovic, und Trainer Patrick Glöckner, ein positives Ergebnis. Die Fälle waren bei routinemäßigen Testungen am Donnerstag festgestellt worden.

Anfang nächster Woche soll nach weiteren PCR-Testungen in Absprache mit dem Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen entschieden werden. Wegen der Corona-Fälle wurde wohl auch das für Donnerstag geplante Testspiel gegen den Karlsruher SC kurzfristig abgesagt. Das Spiel hätte unter Ausschluss der Öffentlichkeit um 12 Uhr in Karlsruhe angepfiffen werden sollen.

Der SVW hatte in den vergangenen anderthalb Jahren mehrfach mit Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft zu kämpfen. In Quarantäne mussten Jesper Verlaat, Anton Donkor, Joseph Boyamba, Torwarttrainer Dennis Tiano und ein Physiotherapeut.