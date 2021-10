Auswärtsspiel des SV Waldhof Mannheim am Samstag abgesagt - DFB nimmt Antrag an

Mannheim. Das für kommenden Samstag angesetzte Auswärtsspiel des SV Waldhof Mannheim beim TSV 1860 München wird verlegt. Wie der Verein am Freitagvormittag mitteilte, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Antrag der Mannheimer angenommen. Grund für die Absage des Spiels sind mehrere Corona-Fälle im Team des SVW. Nur noch insgesamt zehn Feldspieler und zwei Torhüter mit Profivertrag hätten am Samstag auflaufen können. Es sei somit nicht möglich, dass die erste Mannschaft des SV Waldhof Mannheim die Auswärtsreise nach München antreten kann, so der Verein.

Wenn man den verletzten Anthony Roczen ausklammert, befinden sich aktuell insgesamt zwölf Profis plus zwei Mitglieder des Trainerteams in Corona-Quarantäne. Zu den positiv Getesteten gehören unter anderem Jesper Verlaat, Dominik Martinovic, Gerrit Gohlke, Joseph Boyamba und Torhüter Timo Königsmann. Ein Nachholtermin für die Partie gegen München steht noch nicht fest. Dieser soll in den kommenden Wochen in Absprache mit beiden Teams festgelegt werden.