Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball Rhein-Neckar Löwen haben genug gelernt

Nach drei Niederlagen in Folge will der Mannheimer Handball-Bundesligist am Ostersonntag gegen den VfL Gummersbach Gummersbach die Trendwende. Unterstützt werden die Löwen in der SAP Arena dabei von einer Rekordkulisse