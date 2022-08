Löwen feiern nächsten Testspiel-Sieg

Kronau. Die Rhein-Neckar Löwen haben auch ihr fünftes Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison in der Handball-Bundesliga gewonnen. Am Samstagabend bezwang die Mannschaft des neuen Trainers Sebastian Hinze den Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten mit 40:32 (21:19). Bester Torschütze vor 300 Zuschauern in Kronau war Kapitän Uwe Gensheimer mit elf Treffern. Am Mittwoch (18 Uhr) steht für die Löwen ein echter Härtetest an. Erneut in Kronau geht es dann gegen den European-League-Starter Frisch Auf Göppingen.

Unterdessen berichtete nun auch der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag, was diese Redaktion bereits exklusiv im Juni vermeldet hatte: Löwe Niklas Kirkeløkke steht vor einem Wechsel zur SG Flensburg-Handewitt. Die Norddeutschen möchten ihn ab 2024 unter Vertrag nehmen, dann endet das Arbeitspapier des Dänen in Mannheim. Kirkeløkke soll bei den Löwen keine Ausstiegsklausel für einen früheren Transfer haben.

Löwen-Torschützen: Gensheimer (11/7), Kohlbacher (6), Lagergren (4), Helander (4), Jaganjac (3), Groetzki (3), Scholtes (3), Gislason (1), Knorr (1), Schefvert (1), Timmermeister (1), Horzen (1), Michalski (1). mast