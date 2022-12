Für die „Kröstis“ am Ball

Die große Handball-Welt ist am Ende doch immer wieder ein Dorf und dass man sich im (Sportler-)Leben meistens zwei Mal trifft, ist mehr als nur eine alte Binsenweisheit. Bestes Beispiel ist das Duell der HSG Wetzlar gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag (14 Uhr, Buderus-Arena), in dem die in den Tabellenkeller der Bundesliga abgestürzten Mittelhessen versuchen werden, den Trend mit einem

...