Rhein-Neckar Löwen vor Knobelei mit ein paar Variablen

Ob „Und täglich grüßt das Murmeltier“ nun zu den Lieblingsfilmen von Sebastian Hinze zählt, blieb bei der Medienrunde vor der Partie bei der HSG Wetzlar (Sonntag, 14 Uhr) am Ende offen. Irgendwie scheint aber auch der Trainer der Rhein-Neckar Löwen wie Murmeltier-Hauptdarsteller Bill Murray in einer kleinen Zeitschleife festzustecken: Wie schon bei der Partie gegen Göppingen in der Vorwoche

...