Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tennis Schweres Spiel in Essen - Grün-Weiss Mannheim will nächsten Sieg einfahren

GW Mannheim tritt am Sonntag beim TC Bredeney in Essen an – dort sorgen Tobias Kamke und Julian Lenz in dieser Saison für Furore. Beide haben eine Mannheimer Vergangenheit.