Trost sammelt Pluspunkte

Ludwigshafen. Die Generalprobe ist misslungen. Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen verlor am Samstag den Test gegen den Ligarivalen SG BBM Bietigheim mit 27:28 (14:14). Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Michel Abt in einer Partie über 30 Minuten den Pfalzligisten TG Waldsee mit 22:6 geschlagen. Die SG BBM Bietigheim gewann gegen den Turnierveranstalter mit 22:9.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abt übte nach dem Turnier Kritik: „Es zieht sich durch die ganze Vorbereitung, dass wir im Angriff zu viele Bälle wegwerfen und Gegenstoß-Tore bekommen. Wir schwächen uns immer wieder selbst.“ Sein Co-Trainer Andrej Kogut befand: „Die erste Halbzeit war eigentlich richtig gut. Am Ende hat uns die Cleverness gefehlt. Da war Bietigheim besser.“

Sebastian Trost erzielte sechs Treffer für die Eulen. © pix

Ein gutes Spiel machte Jannek Klein, der vier Tore erzielte. Der 23-Jährige ist nach zwei Meniskusoperationen und einer halbjährigen Pause offenbar wieder richtig fit und zeigte eine gute Frühform. „In der Abwehr muss ich mich noch verbessern, insgesamt bin ich derzeit zufrieden, auch wenn noch Luft nach oben ist“, befand Klein.

Mehr zum Thema Handball Härtetest für die Eulen Mehr erfahren

Vor 600 Zuschauern glänzte bei den Eulen ein Akteur, den vor der Vorbereitung die wenigsten Experten auf dem Zettel hatten: Sebastian Trost erzielte aus dem Rückraum sechs Treffer und zeigte erneut sein Potenzial. Der 24 Jahre alte Hüne war damit bester Werfer der Eulen. Und auch in der Abwehr überzeugte der Mann, der von der zweiten Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen den Weg über den Rhein fand. „Er hat das im Innenblock mit Christian Klimek wirklich sehr gut gemacht“, lobte Abt.

Klimek agierte nach längerer Verletzungspause wieder als Kreisläufer. „Er hat das auch sehr stark gemacht“, betonte Abt, der sich letztlich ärgerte, dass die Vorbereitung mit einem negativen Ergebnis endete: „Wir haben uns nicht belohnt, es waren zu viele Fehler.“ Die Eulen treten am Freitag in der ersten Runde des DHB-Pokals bei Drittligist SG Pforzheim/Eutingen an. bol