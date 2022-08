Härtetest für die Eulen

Ludwigshafen. Es wird bald ernst für die Eulen Ludwigshafen. Der Handball-Zweitligist startet am Samstag, 3. September, mit dem Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten in die neue Saison. Zuvor findet noch die erste Runde des DHB-Pokals (27./28. August) statt, bei der die Pfälzer auswärts auf den Drittligisten SG Pforzheim/Eutingen treffen. Am Samstag, 20. August, steht für das Team von Neu-Coach Michel Abt nun aber erst einmal die Generalprobe an. Die Eulen sind Jubiläumsgäste der TG Waldsee, die ihren 100. Geburtstag feiert. Um 18.30 Uhr testen die Ludwigshafener gegen den Zweitliga-Rivale SG BBM Bietigheim. Zuvor spielen die Friesenheimer um 16 Uhr gegen Veranstalter und Pfalzligist TG Waldsee in einer Partie, die 30 Minuten dauert.

„Wir haben zuletzt viel in der Abwehr gearbeitet“, sagt Eulen-Coach Abt und erklärt: „Wir müssen aktiver verteidigen.“ Beim Sparkassen-Cup verloren die Pfälzer alle drei Spiele. Mit Pascal Durak, Max Haider, Christian Klimek, Julius Meyer-Siebert und Jan Remmlinger fehlten allerdings fünf Leistungsträger verletzt. Rückraumspieler Stefan Salger kommt nach Rückenproblemen langsam wieder in Tritt.

Spaß macht Coach Abt derzeit Jannek Klein, der nach zwei Meniskusoperationen wieder zu alter Form auf Rückraum halbrechts aufläuft – und Neuzugang Sebastian Trost, der viel Spielpraxis sammeln konnte. „In der Abwehr macht Sebastian es super, im Angriff muss er noch das richtige Gefühl bekommen, trifft aber meistens gute Entscheidungen“, lobte Abt den 24-jährigen Rückraumspieler, der von der zweiten Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen kam. bol