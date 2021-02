Mannheim. Die Mannschaft der Adler Mannheim, die die sehr gut angelaufene Titeljagd in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erfolgreich zu Ende bringen soll, ist komplett. Nach Informationen dieser Redaktion hat der Spitzenreiter der DEL-Südgruppe den gesuchten Mittelstürmer in Sean Collins gefunden. Der 32-jährige Kanadier kommt vom chinesischen Club Kunlun Red Star aus der osteuropäischen Topliga KHL. In 29 Saisonspielen sammelte Collins sieben Scorerpunkte (zwei Tore, fünf Vorlagen). Eine Bestätigung der Adler gibt es bislang noch nicht, wird aber spätestens am Montag erwartet, wenn das Transferfenster in der DEL schließt. In Collins Vita stehen auch 21 Einsätze in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die Columbus Blue Jackets und die Washington Capitals.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wunschspieler gefunden Neuer Mittelstürmer bei den Adlern Mannheim im Anflug Mehr erfahren Eishockey Adler setzen gegen Nürnberg ihren Willen durch Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Adler-Podcast mit neuer Folge Wie Marcel Goc der Wechsel ins Trainerteam der Adler gelang Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Corona Fanrückkehr: Große Hoffnung bei Adlern und Löwen auf das Ende der Stille Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren