Mannheim. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim auch ihr zweites Heimspiel in dieser Woche für sich entschieden. Zwei Tage nach dem 4:1-Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Freitagabend mit 3:1 (2:0/0:1/1:0) gegen die Augsburger Panther durch.

Der Drittletzte aus Augsburg präsentierte sich beim Tabellendritten Mannheim über weite Strecken auf Augenhöhe. Der 1:0-Führungstreffer durch Taro Jentzsch in der sechsten Minute kam den Adlern gerade recht. Das 2:0 durch Luca Tosto in Minute elf gab den Kurpfälzern zusätzliche Sicherheit. Nach einem Powerplay-Treffer des Augsburgers Adam Johnson zum 1:2-Anschluss war jedoch alles wieder offen (22.). Zu Beginn des dritten Spielabschnitts legte Sinan Akdag das 3:1 für die Adler nach (42.). Dabei blieb es – auch, weil Mannheims Abwehr um Torhüter Felix Brückmann nichts mehr anbrennen ließ.

Für die Adler geht es am Sonntag (13:30 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg weiter. Am Dienstagabend (19:30 Uhr) reisen die Blau-Weiß-Roten zur Düsseldorfer EG. Am 23. Dezember (19:30 Uhr) steigt in der SAP Arena das „Spiel der leuchtenden Herzen“ gegen die Straubing Tigers.