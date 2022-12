Adler-Stürmer Thiel fällt aus

Mannheim. Der 21-jährige Angreifer der Adler Mannheim Simon Thiel fällt bis Mitte Februar aus. Wie der Verein mitteilte, zog er sich kürzlich im Training eine Beinverletzung zu, die ihn bei optimalem Heilungsverlauf rund acht Wochen vom Spielgeschehen fernhält.

„Es tut uns extrem leid. Simon ist natürlich sehr enttäuscht, er will sich in jedem Training verbessern und weiterentwickeln, sich in den Spielen zeigen und beweisen. Er wird von uns die nötige Zeit und jegliche Form der Unterstützung bekommen, um seine Verletzung in aller Ruhe auskurieren zu können“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara zum Ausfall des Linksschützen.