Von Christian Rotter

Pflichtsieg eingetütet, den dritten Tabellenplatz verteidigt: Nach zwei Niederlagen in Serie haben sich die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga mit einem Erfolg zurückgemeldet. Gegen die Nürnberg Ice Tigers gab es am Mittwochabend ein 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) in der SAP Arena. „Wir haben das über 60 Minuten ganz gut gemacht, obwohl wir zwischenzeitlich etwas

...