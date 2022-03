Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey - Nach zwei Niederlagen in Folge melden sich die Mannheimer mit einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung in Nürnberg zurück Iskhakov schießt die Adler Mannheim zum Sieg in Nürnberg

Adler-Stürmer David Wolf (l.) stemmt sich mit aller Macht Nürnbergs Andrew Bodnarchuk entgegen. Mannheim holte bei den Ice Tigers zwei wichtige Punkte. © Eiblmaier/Pix