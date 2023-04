Harold Kreis beruft Adler-Torhüter Arno Tiefensee in DEB-Auswahl

Mannheim/Landshut. Eishockey-Torhüter Arno Tiefensee von den Adler Mannheim ist von Bundestrainer Harold Kreis in den Kader der deutschen Auswahl für die kommenden Länderspiele berufen worden. Das teilten die Adler Mannheim am Dienstag mit. Alle weiteren Adler, die für eine Berufung in die Nationalmannschaft in Frage kommen, haben ihre Teilnahme aus unterschiedlichen Gründen abgesagt. Neben Tiefensee steht mit Daniel Fischbuch ein weiterer Spieler im DEB-Team, der ab der kommenden Saison für die Adler auflaufen wird.

Am heutigen Dienstagnachmittag trifft die DEB-Auswahl zum Start der zweiten WM-Vorbereitungsphase in Landshut ein. Neben den beiden Länderspielen gegen Österreich am Donnerstag um 19:30 Uhr in Deggendorf und am Samstag um 17 Uhr in Landshut stehen tägliche Eis-Einheiten auf der Agenda der Nationalmannschaft.