Adler-Partie auf der Kippe: Roosters wegen Corona-Ausbruch ohne spielfähige Mannschaft

Mannheim. Das Auswärtsspiel der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag gegen die Iserlohn Roosters kann aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Grund dafür ist ein massiver Corona-Ausbruch innerhalb des Teams der Roosters, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Demnach stehen den Sauerländern derzeit nur vier Spieler zur Verfügung. Insgesamt sind in der Mannschaft und im Umfeld 25 positiv auf das Virus Getestete bekannt, weshalb die Sauerländer keine spielfähige Truppe zusammenbekommen.

Wann die Roosters wieder eine spielfähige Mannschaft stellen können, sei derzeit nicht absehbar. „Erfreulicherweise geht es allen Infizierten den Umständen entsprechend einigermaßen gut, wobei die Beschwerden natürlich variieren. Im Anschluss an die Quarantäne und nach Abklingen der Symptome werden wir die Spieler durch das Return-to-Play-Protokoll der Liga an die Belastungen heranführen“, erklärte Mannschaftsarzt Dr. Jochen Veit.

Bereits am Sonntag war die Partie der Roosters wegen drei neuer Corona-Fälle gegen Straubing abgesagt worden. Auch das Spiel am Mittwochabend gegen Krefeld fällt wegen der dynamischen Infektionslage bei den Iserlohnern nun aus. Wie mit den darauffolgenden Partien, also auch dem Spiel der Adler am Seilersee, verfahren wird, soll kurzfristig entschieden werden. Auf Nachfrage dieser Redaktion hatte Adler-Sprecher Adrian Parejo bereits am Montag gesagt: „Unser Teammanager Youri Ziffzer steht mit den Roosters in Kontakt. Ich hoffe, es wird sich zeitnah klären, ob das Spiel in Iserlohn stattfindet.“ Am Mittwochmorgen will sich der Club nun offiziell zu einer Verlegung äußern.

Da die Partie der Mannheimer in Iserlohn aller Voraussicht nach nicht am ursprünglich geplanten Termin stattfinden könne, lasse sich noch nicht abschließend prognostizieren, ob die Partie bei einer Terminverlegung als Geisterspiel stattfinden werde. Dies sei abhängig von der Corona-Schutzverordnung. Bereits gekaufte Tickets behalten laut der Roosters zunächst ihre Gültigkeit für einen etwaigen neuen Termin.

Auch bei den Adlern war die ursprünglich auf den Dienstag datierte Partie gegen Nürnberg abgesagt worden, weil das gesamte Team am Montag Auffrischungsimpfungen verabreicht bekam. Aus diesem Grund wurde das Auswärtsspiel nach Rücksprache mit den Ice Tigers auf den 16. März verlegt.