Es ist keine Zeit für Reden zur Lage der Nation. Längst befinden sich Eishockey-Spieler und -Trainer in einem Tunnel. Nur noch ein Tag - dann starten die Adler Mannheim endlich in die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga. In der Viertelfinalserie „Best of Five“, die am Sonntag (15 Uhr/live bei ServusTV) mit der Partie bei den Straubing Tigers beginnt, sind drei Siege zum Weiterkommen

...