Adler Mannheim steigern sich, bleiben aber ohne Punkte

Nach dem Auftaktwochenende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen die Adler Mannheim ohne Punkt da. Dem 1:2 am Freitag gegen die Schwenninger Wild Wings folgte am Sonntagnachmittag beim EHC München ein 2:5 (0:2, 2:1, 0:2). Die Leistung stimmte zwar, doch Aufwand und Ertrag standen in einem ungesunden Verhältnis. „Wir haben besser gespielt als am Freitag“, sagte Stürmer Tim Wohlgemuth.

