Adler Mannheim müssen rund vier Wochen auf Tim Wohlgemuth verzichten

Mannheim. Die Adler Mannheim müssen in den kommenden Spielen auf Tim Wohlgemuth verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, zog sich der Angreifer am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin eine Torsoverletzung zu, die ihn bei optimalem Heilungsverlauf rund vier Wochen vom Spielgeschehen fernhält.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Tim hat in den jüngsten Partien hervorragende Leistungen für uns gezeigt und auch bei der Nationalmannschaft stark performt“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Dass er nun eine vierwöchige Pause einlegen muss, ist natürlich bitter, sowohl für ihn als auch für uns. Ich bin mir aber sicher, dass Tim die Zeit nutzen wird, um seine Blessur vollständig auszukurieren und topfit zurückzukommen.“

Wohlgemuth wechselte im Sommer 2021 aus Ingolstadt nach Mannheim. In seiner ersten Saison für die Adler brachte es der 23-jährige Landsberger in 61 Partien auf 41 Scorerpunkte. Im laufenden Wettbewerb stand Wohlgemuth in 21 Partien auf dem Eis. Dabei erzielte der Linksschütze sieben Tore, drei weitere Treffer bereitete er mit vor.