Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler Mannheim finden keine Lösung

Die Adler Mannheim haben das erste Auswärtsspiel in den laufenden Play-offs verloren. In der fünften Halbfinalpartie kassieren die Mannheimer in Ingolstadt eine 1:4-Schlappe und liegen nun mit 2:3 in der Serie hinten