Ingolstadt. Vor den 4815 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Ingolstadt konnten die Adler Mannheim am Karsamstag in Spiel fünf der Play-off-Halbfinalserie gegen den ERC Ingolstadt erstmals in dieser Serie beim 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) keinen Auswärtssieg an der Donau landen und liegen nun in der „Best of seven“-Serie mit 2:3 hinten, die am Ostermontag (16.30 Uhr) mit Spiel sechs in der Mannheimer SAP Arena ihre Fortsetzung findet. Ein Spiel das die Adler nun gewinnen müssen, wenn die Saison noch weitergehen soll!

Durch den Ausfall von Joonas Lehtvuori konnte Adler-Trainer Bill Stewart am Samstag nur sechs etatmäßige Verteidiger aufbieten. Das Spiel in Oberbayern begann für die Adler denkbar schlecht, denn nach nur acht Sekunden brachte Ty Ronning die Hausherren vom ERCI mit 1:0 (1.) in Führung. Weitere Treffer ließen Panther-Torwart Kevin Reich und Adler-Torhüter Arno Tiefensee aber in den ersten 20 Minuten nicht zu, wobei beide Teams nicht sehr viele Torschüsse zuließen.

Im zweiten Abschnitt sah es lange so aus, als würde er torlos bleiben, doch gegen Ende des Drittels zog Adler-Stürmer Taro Jentzsch einfach mal aus der Drehung ab und der Puck zappelte zum 1:1 (39.) im Panther-Tor. Die Freude über den Ausgleich währte bei den Blau-Weiß-Roten aber nur 65 Sekunden, da stellte Tye McGinn mit dem 2:1 (40.) für den ERCI den alten Abstand wieder her.

Im dritten Drittel riskierten die Adler gegen Ende der Begegnung noch einmal alles und nahmen Torhüter Arno Tiefensee zugunsten eines sechsten Feldspielers aus dem Tor. Davon konnten allerdings nur die Panther profitieren, als Stefan Matteau (59.) und Enrico Henriquez Morales (60.) mit zwei Treffern ins verwaiste Mannheimer Tor auf 3:1 und 4:1 stellten.