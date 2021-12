Adler legen Over-Time-Sieg gegen Augsburg nach

Mannheim. Die Adler Mannheim haben am 32. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Heimspiel gegen die Augsburger Panther entschied die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Sonntag mit 3:2 (1:1/1:0/0:1/OT) in der Over-Time für sich. Für die Blau-Weiß-Roten sind es die nächsten zwei Punkte nach dem 4:3-Erfolg im Penaltyschießen bei den Kölner Haien am Freitagabend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor leeren Rängen in der SAP Arena traf der Tabellenzweite aus Mannheim wieder auf einen Gegner, der die Partie ausgeglichen gestalten konnte. Nach einem torlosen ersten Spieldrittel nutzten die Adler ihr erstes Powerplay zur 1:0-Führung durch Mark Katic (24.). Die Augsburger Antwort ließ nur zwei Minuten auf sich warten, Adam Payerl erzielte den 1:1-Ausgleich für den Tabellenzwölften (26.). 25 Sekunden vor dem Ende des Mittelabschnitts sorgte Matthias Plachta für die erneute Mannheimer Führung – 2:1 (40.). Im letzten Drittel kam Augsburg erneut zurück, Drew Leblanc erzielte das 2:2 (52.). In der Verlängerung lenkte Tim Wohlgemuth den Puck nach starker Vorarbeit von Joonas Lehtivuori zum 3:2-Endstand ins Tor der Gäste (64.).

Für die Adler geht es am Donnerstag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG weiter.

Das Spiel im Ticker zum Nachlesen