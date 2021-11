Mannheim. Die Adler Mannheim haben ihrer Personalnot einmal mehr Tribut zollen müssen. Beim 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) gegen die Kölner Haie vor 8142 Zuschauern in der SAP Arena hielt die ohne neun Stammspieler angetretene Mannschaft aber bis zum Schluss dagegen. Da in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga in dieser Saison der Punkteschnitt herangezogen wird, rutschten die Adler hinter München auf

...