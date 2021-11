Mannheim. Die Adler Mannheim haben ihre erste Heimniederlage der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Das Traditionsduell gegen die Kölner Haie ging am Sonntagabend mit 1:3 (0:1/0:2/1:0) verloren. Für den stark coronageschwächten Tabellenführer handelt es sich zugleich um die dritte Niederlage in dieser Woche. Am Dienstag hatten die Kurpfälzer eine 1:10-Packung im Achtelfinalhinspiel der Champions Hockey League gegen den Frölunda HC bezogen, am Freitagabend gab es ein 1:3 bei den Eisbären Berlin.

Vor 8.142 Zuschauern in der SAP Arena hielten die Adler zunächst gut mit. Das 1:0 für die Haie durch Marcel Barinka in der achten Minute fiel eher überraschend. Im zweiten Spielabschnitt verschoben sich die Kräfteverhältnisse klar zu Kölner Gunsten. Landon Ferraro stellte im Powerplay auf 2:0 für die Rheinländer (22.). Das 0:3 aus Mannheimer Sicht erzielte Colin Ugbekile, der gerade erst von einer Zeitstrafe auf das Eis zurückgekehrt war (31.). Im Schussdrittel bewiesen die Adler Moral und waren das aktivere Team. Lean Bergmann verkürzte auf 1:3 (48.). Dabei blieb es dann auch.

Am Dienstag (19.05 Uhr) bestreiten die Adler das CHL-Rückspiel in Göteborg. In der DEL geht es am Freitagabend (19.30 Uhr) bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven weiter.

Das Spiel zum Nachlesen