3:2 – Adler Mannheim gewinnen Playoff-Auftakt in Straubing

Straubing. Die Adler Mannheim haben den Auftakt ihrer Playoff-Viertelfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Bei den Straubing Tigers setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Sonntagnachmittag mit 3:2 (1:1/1:0/1:1) durch.

Vor 5635 Zuschauern im Eisstadion am Pulverturm kamen die gastgebenden Straubinger zunächst besser in die Partie. In der neunten Minute überwand Kael Mouillierat Mannheims Torwart Felix Brückmann. Die 1:0-Führung für die Niederbayern wurde erst nach Videobeweis anerkannt. Die Adler nutzten ein Powerplay zum 1:1-Ausgleich.

Jordan Szwarz war in der zwölften Minute nach nur acht Sekunden in Überzahl zur Stelle. Im Mittelabschnitt benötigte Mannheim nur 33 Sekunden, um mit 2:1 in Führung zu gehen: Andrew Desjardins schloss einen Angriff, den er selbst eingeleitet hatte, erfolgreich ab (21.). 76 Sekunden vor dem Ende des dritten Abschnitts erhöhte Szwarz mit einem Empty-Net-Tor auf 3:1 (59.). 41 Sekunden vor Schluss brachte Travis St. Denis die Tigers auf 2:3 heran (60.).

Am Dienstagabend (19:30 Uhr, SAP Arena) erwarten die Adler die Tigers zum zweiten Spiel der Playoff-Serie, die im Best-of-Five-Modus ausgespielt wird.

