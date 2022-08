TVL will Wiedergutmachung

Ried. Wenn in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße am Sonntag um 15.30 Uhr die SSG Einhausen die Spielvereinigung Fürth empfängt, ist es das erste kleine Spitzenspiel der neuen Saison, denn es stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die beide ihre Auftaktpartie gewannen. War schon der 1:0-Heimsieg der Fürther über die SG Unter-Abtsteinach aller Ehren wert, so sorgte die SSG Einhausen mit ihrem Bürstädter Trainer Thomas Süß für ein großes Ausrufezeichen, denn sie gewann gleich mit 4:1 beim unangefochtenen A-Ligameister SV Lörzenbach, dem viele eine gute Runde zutrauen.

Weniger gut lief es dagegen zum Saisonauftakt für den TV Lampertheim. Der ging in Groß-Rohrheim bei der 0:5-Niederlage richtig baden. „Aufgrund taktischer und technischer Mängel fanden wir nie zu unserem Spiel“, bedauerte Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt.

Die Lampertheimer wollen diese Scharte mit einem Heimsieg gegen die SG Odin Wald-Michelbach auswetzen und dabei an den 3:2-Erfolg vom 3. April anknüpfen, als die Lampertheimer nach Treffern von Mirko Wegerle, Sebastian Kohl und Manuel Piechotta schon nach 51 Minuten mit 3:0 führten.

Etwas verspätet starteten die Wald-Michelbacher in die neue Saison, denn sie bestritten das Derby gegen den langjährigen Lokalrivalen Eintracht Wald-Michelbach II erst am vergangenen Donnerstag. Wenn die Lampertheimer Wald-Michelbach bezwingen wollen, müssen sie das variable Angriffsspiel der Odenwälder in den Griff bekommen. Diese trafen in der vergangenen Saison bei 128 Toren sogar öfter als Meister TSV Auerbach. Neuer Trainer bei der SG Odin Wald-Michelbach ist Daniel Hahn, der bereits in der vergangenen Saison Co-Trainer von Sebastian Haag war. Bereits im vergangenen Winter stieß Jannik Oberle zur Wald-Michelbacher Mannschaft, der Erfahrung aus höheren Spielklassen mitbringt.

„Wir haben zwar Respekt vor Wald-Michelbach. Aber auch den Ehrgeiz, den Gegner zu bezwingen. Auch wenn wir personell geschwächt sind, werden wir die Punkte nicht herschenken“, zeigt sich TVL-Sprecher Willhardt im Vorfeld der Begegnung durchaus zuversichtlich.

Azzurri/Olympia gegen Birkenau

Ebenfalls später in die neue Saison startete der VfL Birkenau, der am Donnerstag Heimrecht gegen die KSG Mitlechtern genoss. Nun geben die Birkenauer mit ihrem neuen Trainer Ludwig Brenner ihre Visitenkarte bei der SG Azzurri/Olympia Lampertheim I ab. „Ich erwartete einen ganz heißen Tanz gegen Birkenau. Aber wir wollen unbedingt die drei Punkte in Lampertheim behalten“, erwartet SG-Trainer Giovanni Marino ein Spiel auf Augenhöhe. Marino muss dabei mindestens auf drei Spieler verzichten, denn Francesco Fabrizio, Semih Yücel und auch Thomas Gerner stehen ihm nicht zur Verfügung.

Vergleichsweise weite Auswärtsfahrten müssen dagegen Aufsteiger FV Biblis und der FC Alemannia Groß-Rohrheim zurücklegen. Während die Bibliser an der Wald-Michelbacher Rudi-Wünzer-Straße auf eine spielstarke Reserve des Verbandsligisten Eintracht Wald-Michelbach treffen, erwartet Alemannia Groß-Rohrheim bei der SG Unter-Abtsteinach ein harter Prüfstein. hias