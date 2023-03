VfB hofft auf Schmitz

Ried. Den 23. Spieltag der Fußball-C-Liga hat der TV Lampertheim II am Dienstagabend eröffnet. Beim SV Unter-Flockenbach III kam der Tabellensechste zu einem 1:1 (0:0). Die Führung der TVL-Reserve durch Daniel Haas (56.) glich der Ex-Bürstädter Artur Gunt (65.) aus. Am Sonntag folgen drei weitere Partien mit Ried-Beteiligung.

VfB Lampertheim – SV Zwingenb.

„Zwingenberg ist Vorletzter. Wir haben zuletzt zwei Punkte beim 4:4 bei Olympia Lorsch II liegengelassen“, sagt VfB-Sportchef Philipp Ihrig. Als Vierter mit 41 Punkten fehlen der Elf von VfB-Trainer Martin Göring aktuell sechs Zähler zu den Aufstiegsrängen. Die zuletzt angeschlagenen Pascal Görisch und Aykut Tivriz sollen am Sonntag (15.30 Uhr) mitwirken. Torjäger Yannick Schmitz steigt am Freitag ins Training ein, ist aber wohl noch keine Option.

FV Biblis II – SSG Einhausen II

6:1 gegen Lautern, 4:3 in Gadernheim: Besser hätte Biblis II kaum ins neue Jahr starten können. Als Zehnter befindet sich die FVB-Reserve näher an den Top-Fünf als an der Abstiegszone: Zehn Zähler beträgt das Polster. Am Sonntag (13 Uhr) kommt der Elfte Einhausen II (28 Punkte). Der blieb zuletzt gegen die Kellerkinder Zwingenberg (3:3) und Schwanheim (2:2) sieglos.

Et. Bürstadt II – SG Lautern

Die Eintracht-Reserve hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 14. Nach dem späten 1:2 bei Fürth/Mitlechtern II kommt Lautern am Sonntag (13 Uhr) vielleicht gerade recht. Die Odenwälder, die im Winter viel Bewegung im Kader hatten, waren beim 1:6 in Biblis und beim 0:7 gegen Ober-Abtsteinach II nicht wiederzuerkennen. cpa