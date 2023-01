TVB-Mädchen voll im Soll

Bürstadt. Der Tischtennis-Nachwuchs des TV Bürstadt befindet sich in der Mädchen-19-Hessenliga wieder auf dem Vormarsch. Eine Woche nach dem 0:10 bei Tabellenführer SG Sossenheim gewannen die TVB-Talente mit 6:4 bei Schlusslicht TTV Eschborn-Niederhöchstadt.

„Die Mannschaften in der Hessenliga sind alle stark und gut im Training. Auch beim Letzten muss man erst einmal gewinnen“, freute sich Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger über den zweiten Sieg im dritten Rückrundenmatch: „Im Moment schlagen wir die Mannschaften, die wir schlagen sollten. Alle vier Spielerinnen haben in Eschborn gepunktet. Das war eine gute Teamleistung, wir sind im Soll.“

Bürstadts Spitzendoppel Sophie Rosenberger/Pia Hördt siegte zum Auftakt in drei Sätzen. Spitzenspielerin Rosenberger und Sophie Kirsch auf Position zwei stellten auf 3:1 für den TVB, Hördt machte wenig später den vierten Bürstädter Punkt fest. Nach Rosenbergers Fünf-Satz-Erfolg gegen Eschborns starke Nummer eins Emily Weis machte Sophie Wieland mit einem 3:0 im letzten Einzelmatch alles klar.

Am Sonntag (11 Uhr) empfängt Bürstadts M19-Team die M15-Schülerinnen des TV Hofheim/Taunus. Gegen den Drittletzten, der bei 5:19 Punkten steht, will sich der Tabellenfünfte (12:12) erstmals in der laufenden Saison eine positive Punktebilanz erspielen. cpa