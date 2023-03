TV Bürstadt steht dicht vor dem Aufstieg

Ried. Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt kommt der Rückkehr in die Bezirksoberliga immer näher. Nach dem 9:1-Erfolg beim TTC Heppenheim III ist der Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksliga 1 nur noch eine Frage der Zeit. Dem Tabellenzweiten TTC Lampertheim III wurde beim 9:3-Derbysieg bei der SG Hüttenfeld alles abverlangt.

TV Bürstadt I, Bezirksliga 1: „Das war ein weiterer ungefährdeter Sieg“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter und Kapitän Frank Rosenberger zum 9:1-Erfolg beim Sechsten Heppenheim III. Die TVB-Doppel Max Hay/Julian Müller, Daniel Gliewe/Laurin Morweiser und Rosenberger/Benjamin Brüderl sorgten für einen 3:0-Auftakt. Rosenberger, Hay, Brüderl, Müller und Morweiser stellten auf 8:0. Im einzigen spannenden Match verlor Gliewe gegen den Heppenheimer Rene Schulz mit 10:12 im fünften Satz. Dann machte Hay gegen Luca Druffel in vier Sätzen den Deckel drauf.

Am Sonntag (12 Uhr) empfängt der TVB (30:0 Punkte) den Fünften Topspin Lorsch II (17:11). Dabei wird Harald Gliewe für seinen Sohn Daniel ins Team rücken. Holt der Spitzenreiter den 16. Sieg, müsste Verfolger Lampertheim III (28:4) seine zwei verbleibenden Partien gewinnen – und Bürstadt zweimal verlieren. Zumindest Letzteres ist ein äußerst unwahrscheinliches Szenario. Rosenberger verwies darauf, dass rechnerisch noch nichts fix sein wird. „Aber klar, die Wahrscheinlichkeit wird immer größer“, räumte der Routinier ein.

TTC Lampertheim III, Bezirksliga 1: „Wir haben das Derby in Hüttenfeld zwar mit 9:3 gewonnen. Das Ergebnis zeigt aber nicht, wie knapp es wirklich zuging“, stellte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend klar. Nach dem Doppeln lag Lampertheims „Dritte“ 1:2 hinten. Nur das Spitzenduo Christopher Luft/Philipp Seiler konnte punkten.

Im ersten Einzeldurchgang besiegte Christopher Luft Hüttenfelds Nummer eins, Gwen Steier, mit 11:9 im fünften Satz. Ebenfalls erst nach fünf Sätzen behauptete sich Gerhard Blob gegen Heiko Möller im hinteren Paarkreuz. Bernhard Schüßler (3:0 gegen Volker Berg), Frank Unterseher (3:0 gegen Peter Haas) und Philipp Seiler (3:1 gegen Matthias Thomas) waren schneller durch. Jens Hoffmann unterlag hingegen Robin Gumbel in drei Sätzen. Im zweiten Durchgang stellten Schüßler (3:1 gegen Steier), Luft (3:0 gegen Berg) und Seiler (3:0 gegen Haas) von 6:3 auf 9:3. Nach einem spielfreien Wochenende bestreitet Lampertheim III am 25. März gegen den TTC Langen-Brombach sein vorletztes Rundenmatch.

SG Hüttenfeld, Bezirksliga 1: Beim 3:9 gegen Lampertheim III sorgten Gwen Steier/Volker Berg (3:1 gegegn Schüßler/Blob) und Matthias Thomas/Robin Gumbel (3:1 gegen Unterseher/Hoffmann) für eine 2:1-Führung im Doppelauftakt. In den Einzeln konnte nur noch Robin Gumbel im hinteren Paarkreuz nachlegen, wenngleich Steier gegen Luft und Möller gegen Blob am Punktgewinn schnupperten. Nach der siebten Niederlage im siebten Rückrundenmatch braucht die SGH am 18. März gegen Schlusslicht SV Ober-Hainbrunn und am 1. April beim Vierten SG Mitlechtern unbedingt Punkte. Aktuell fehlt Hüttenfeld ein Zähler zum Relegationsplatz. Zwei Punkte sind es zum ersten Nichtabstiegsplatz.

TV Bürstadt II, Bezirksliga 2: Weil der Achte GSV Gundernhausen nicht in Bürstadt antrat, konnte sich die TVB-Reserve über einen kampflosen 9:0-Sieg und zwei wichtige Punkte freuen. Als Fünfter mit 16:18 Punkten liegt Bürstadt II jetzt fünf Zähler über den Abstiegsrängen. Den womöglich letzten Schritt gen Rettung will Bürstadts „Zweite“ am 17. März zu Hause gegen den Vorletzten Darmstadt 98 II machen.

TV Bürstadt III, Bezirksliga 3: Beim 0:9 beim TSG Oberrad II war für Schlusslicht Bürstadt III wenig zu machen.Am Freitag (20.30 Uhr) hofft die TVB-Reserve gegen den Viertletzten TV Seckbach auf mehr Spannung.

TTC Lampertheim V, Bezirksklasse 5: Nach zuletzt vier 7:9-Niederlagen verlor Lampertheims „Fünfte“ diesmal mit 6:9 gegen Blau-Gelb Groß-Gerau II. Die Spargelstädter mussten kurzfristig auf Laurin Minich (Grippe) verzichten. Das Doppel Cevdet Uzer/Richard Schmitt, Dennis Möbius (zwei Punkte), Bernd Schader, Uzer und Jens van gen Hassend brachten den TTC dicht an den dringend benötigten Punktgewinn. Am 18. März empfängt der Vorletzte die SKG Bauschheim II.