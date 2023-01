Ein gemeinsames Training am Samstag – dann geht es für die erste Herrenmannschaft des Tischtennis-Clubs Lampertheim auch schon weiter in der 3. Bundesliga Nord. Zum Rückrundenstart empfängt der Tabellendritte am Sonntag (14.15 Uhr) den Sechsten TTC Altena in der Sedanhalle.

„Das wird ein interessantes Spiel nach acht Wochen Pause“, sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend: „Altena hat

...