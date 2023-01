Dem TVB geht es zu einfach

Bürstadt. Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt hat die Rückserie in der Bezirksliga 1 mit einem standesgemäßen 9:1-Heimsieg begonnen. Der SV Ober-Hainbrunn forderte den Spitzenreiter jedoch kaum. Der Zweite TTC Lampertheim III legte mit einem 9:0 beim TSV Höchst II los. Die SG Hüttenfeld verkaufte sich beim 4:9 bei Topspin Lorsch II teuer.

In der Bezirksliga 2 startete Bürstadt II mit einem 8:8 beim SV St. Stephan Griesheim. Lampertheim IV hielt in der Bezirksklasse 1 beim 5:9 bei Primus TTC Hornbach gut mit. Die „Fünfte“ des TTC errang in der Bezirksklasse 5 einen wichtigen 9:5-Erfolg bei Rot-Weiß Walldorf. Als letztes Ried-Team auf Bezirksebene startet der TVB III am Samstag (16 Uhr) in die Rückserie. Der Vorletzte der Bezirksliga 3 muss zu Aufstiegsaspirant TV Eschersheim.

Bezirksliga 1, TV Bürstadt I:

„Ober-Hainbrunn ist mit nur vier Mann angetreten. Da hat kein Mensch was davon“, meinte TVB-Kapitän Frank Rosenberger nach dem 9:1-Sieg: „Daniel Gliewe und Laurin Morweiser konnten im hinteren Paarkreuz gar kein Spiel bestreiten.“ Bis auf ein Doppel – Gliewe/Morweiser unterlagen Thomas Michel/Bernd Trautmann in vier Sätzen – ließ Bürstadt nichts zu. Das TVB-Spitzenduo Max Hay/Julian Müller, Hay mit zwei Einzelerfolgen sowie Rosenberger, Müller und Benjamin Brüderl mit je einem Zähler, machten alles klar. Am Samstag (16.15 Uhr) geht es für den Primus (20:0 Punkte) zum Siebten Hüttenfeld. „Hüttenfeld hat eine starke Truppe, wir kennen und verstehen uns gut“, meint Rosenberger.

BL 1, TTC Lampertheim III:

Mit dem 9:0 bei Höchst II bleibt die TTC-Reserve (18:2 Punkte) am TVB dran. Ähnlich wie Ober-Hainbrunn gegen Bürstadt schickte auch Höchsts „Zweite“ ein ersatzgeschwächtes, wenngleich komplettes, Team ins Rennen. Für Lampertheim III waren Bernhard Schüßler/Daniel Wagner, Christopher Luft/Philipp Seiler und Frank Unterseher/Stefan Adams erst in den Doppeln und danach auch in den Einzeln siegreich. Der Vierte SG Mitlechtern dürfte Lampertheims „Dritte“ am Samstag (18.30 Uhr, Sedanhalle) mehr fordern.

BL 1, SG Hüttenfeld:

Beim 4:9 in Lorsch führte Hüttenfeld mit 4:3 – und das, obwohl mit Gwen Steier und Markus Weimer zwei Stammspieler fehlten. Nach den Punktgewinnen des SGH-Doppels Matthias Thomas/Robin Gumbel sowie von Peter Haas, Volker Berg und Thomas in den ersten Einzeln wurde Lorsch II aber seiner Favoritenrolle gerecht. Im Heimspiel gegen Primus Bürstadt ist Hüttenfeld am Samstag klarer Underdog.

BL 2, TV Bürstadt II:

„Es war brutal eng“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger zum 8:8 in Griesheim. Vier von sieben Partien, die in den fünften Satz gingen, verloren die Bürstädter. Jan Epple und Laurin Morweiser erspielten im hinteren Paarkreuz eine 4:0-Ausbeute und retteten den TVB II ins Schlussdoppel. Daniel Gliewe/Morweiser sicherten das 8:8. Am Freitag um (20.30 Uhr) ist Bürstadt II zu Gast beim TV Wersau.

BL 3, TV Bürstadt III:

Das Hinspiel gegen den Zweiten Eschersheim gewann Bürstadt III – allerdings nur am Grünen Tisch. Ein Aufstellungsfehler kostete den TVE den 9:2-Sieg und zwei Punkte. Vor dem TVB-Gastspiel in Frankfurt am Samstag (16 Uhr) sind die Rollen also klar verteilt.

Bezirkskl. 1, TTC Lampertheim IV:

„Die Mannschaft hat sich tapfer geschlagen“, erklärte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend nach dem 5:9 bei Tabellenführer Hornbach. Gerhard Blob/Daniel Wagner, Anne Lochbühler, Laurin Minich, Cevdet Uzer und Sabrina Metzger punkteten für den TTC IV. Mit Blob und Wagner gingen indes zwei Punktegaranten in den Einzeln leer aus. Am Freitag (20 Uhr) gastiert der VfR Fehlheim IV in Lampertheim.

BK 5, TTC Lampertheim V:

Als „Big Points im Abstiegskampf“ bezeichnete van gen Hassend das 9:5 des fünften TTC-Teams in Walldorf. Als Sechster kann der TTC V etwas durchatmen. Dennis Möbius/Richard Schmitt, Dennis Möbius und Laurin Minich mit je zwei Einzelerfolgen sowie Bernd Schader, Uzer, Schmitt und Jens van gen Hassend punkteten. Am Samstag (18.30 Uhr) kommt der TSV Gernsheim II.