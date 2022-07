TC Biblis kann den Klassenerhalt klarmachen

Ried. Nach der dreiwöchigen Sommerpause beginnt am Sonntag die Schlussphase der Tennis-Medenrunde. Dabei kämpft der Damensechser des TC Biblis bei Rückhand Rossdorf um eine gute Platzierung in der Gruppenliga. Der TC Biblis II will beim Heimspiel gegen den Messeler TC die Tabellenführung in der Bezirksoberliga verteidigen, ebenso wie das Damenquartett des TC Lampertheim, das aktuell die Bezirksligagruppe anführt (alle Spiele Sonntag, ab 9 Uhr).

Gruppenliga: Rückhand Rossdorf – TC Biblis

„Mit Blick auf die Tabelle sind wir gegen Rossdorf in der Favoritenrolle. Trotzdem ist in diesem Jahr jedes Spiel eine Überraschung. Man wird sehen, wie es läuft, aber wir haben uns einen Auswärtssieg vorgenommen. Wir sind komplett, haben uns in den drei spielfreien Wochen gut erholt und trainiert. Unsere Mannschaft ist fit und motiviert“, sagt TCB-Kapitänin Ann-Kathrin Thoma vor der Fahrt nach Rossdorf. Aktuell hat das Bibliser Gruppenligateam zwei Siege bei drei Niederlagen auf dem Konto und belegt damit den vierten Tabellenplatz. Gelingt Thoma & Co beim derzeitigen Tabellenachten ein Auswärtssieg, könnte man die Punktebilanz ausgleichen und hätte den Klassenerhalt damit sicher in der Tasche.

Bezirksoberliga: TC Biblis II – Messeler TC; TC Bürstadt – TCB 2000 Darmstadt II; TG Bobstadt – TC Rüsselsheim II

Für die drei Bezirksoberligisten aus dem Ried stehen am Sonntag jeweils Heimspiele an. Dabei will die zweite Garnitur des TC Biblis nach vier Siegen aus vier Spielen gegen den TC Messel (7.) die Tabellenführung in der Gruppe der Viererteams ausbauen. „Ich hoffe, dass es für uns so weitergeht wie vor der Sommerpause. Allerdings kann ich dazu noch nicht allzu viel sagen, denn vorher gibt es in unserer Mannschaft noch einige Sachen zu klären“, sagte Leonie Münzenberger, Mannschaftsführerin beim TC Biblis II. Auch Liga-Konkurrent TC Bürstadt (3.) hat am Sonntag beim Heimspiel gegen den TCB 2000 Darmstadt II (6.) eine lösbare Aufgabe.

Dagegen steht für das Damenteam der TG Bobstadt in der Bezirksoberliga der Sechser-Mannschaften bereits das Saisonfinale an. Gegen den TC Rüsselsheim II würde den Bobstädterinnen nur ein deutlicher Sieg helfen, den letzten Tabellenplatz doch noch zu verlassen.

Bezirksliga: TC Lampertheim – TG Crumstadt

Für den Lampertheimer Bezirksliga-Vierer lief es vor der Sommerpause richtig gut. Mit drei Siegen und einem Unentschieden setzte sich der TCL an die Gruppenspitze, die es am Sonntag gegen die TG Crumstadt (3.) zu verteidigen gilt. rago