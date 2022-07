Saison-Aus für Hefter

Ried. Bei den Herrenteams endet am Sonntag die Sommerpause und die Tennissaison wird fortgesetzt. Für das Gruppenligateam der TG Bobstadt steht dabei ein Heimspiel gegen die MSG Bad Soden an, in der Bezirksoberliga empfängt der TC Lampertheim den TC Nauheim, der TC Bürstadt schlägt bei TEC Darmstadt III auf. Während in der Bezirksliga sowohl für die TG Bobstadt II als auch für den TC Hofheim Auswärtsfahrten anstehen, trifft der Herrensechser des TC Biblis II auf die SG Weiterstadt II (alle Spiele Sonntag, ab 9 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gruppenliga: TG Bobstadt – MSG Bad Soden

Nach zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage konnte sich der Bobstädter Gruppenliga-Vierer vor der Sommerpause auf dem dritten Platz festsetzen. Im Heimspiel gegen die MSG Bad Soden würden die Bobstädter diesen Rang gerne verteidigen, allerdings wird das TGB-Team leicht dezimiert ins Spiel gehen müssen. Mannschaftsführer Lucas Hefter hat sich beim Unisport verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. „Da unsere H30 am Sonntag ebenfalls spielt, werden sie uns wohl nicht aushelfen können. Man muss zwar abwarten, mit welchen Spielern die MSG zu uns kommt, aber wegen unserer eigenen personellen Situation sehe ich uns nicht unbedingt in der Favoritenrolle“, dämpft Kapitän Hefter die Erwartungen.

Mehr zum Thema Tennis TC Biblis kann den Klassenerhalt klarmachen Mehr erfahren Tennis Jugend trumpft auf Mehr erfahren Tischtennis Aus für die TTC-Damen Mehr erfahren

Bezirksoberliga: TEC Darmstadt III – TC Bürstadt; TC Lampertheim – TC Nauheim

Richtig eng geht es in der Bezirksoberliga der Viererteams zu. Insgesamt fünf Teams, darunter auch die Bürstädter und die Spargelstädter, kämpfen drei Spieltage vor dem Rundenende um den Klassenerhalt, am Sonntag könnten dabei Vorentscheidungen fallen. Eine Fahrt zum TEC Darmstadt III (4.) steht für die Bürstädter (6.) an. „Wir würden dort gerne einen Sieg mitnehmen und werden angreifen. Allerdings ist unsere Mannschaft nicht komplett, einige Spieler befinden sich im Urlaub. Dafür wird Fynn Gretzler sein Debüt im Bezirksoberliga-Quartett geben“, sagt Kapitän Krystof Benes.

Der TC Lampertheim (7.) hofft indes, am punktgleichen TC Nauheim (5.) vorbeiziehen zu können.

Bezirksliga: TUS Griesheim III – TG Bobstadt II; TC Heppenheim II – TC Hofheim; TC Biblis II – SG Weiterstadt II.

Während die erste Garnitur des TC Biblis spielfrei bleibt, versucht der TC Hofheim beim TC Heppenheim II (5.) den dritten Platz zu verteidigen. Schwer wird es zudem die TG Bobstadt II beim noch ungeschlagenen Zweiten TUS Griesheim III haben. In der Bezirksliga-Gruppe der Sechserteams trifft der TC Biblis II (5.) auf Tabellennachbar SG Weiterstadt II (6.). rago