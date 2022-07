TC Biblis II dicht vor Meisterschaft

Ried. Die Tennis-Damen aus dem Ried sind erfolgreich aus der Sommerpause gekommen. Während das Gruppenliga-Team des TC Biblis nach einem Sieg bei Rückhand Rossdorf den vierten Platz festigen konnte, hat das Bibliser Bezirksoberliga-Quartett nach einem Heimsieg über den Messeler TC die Tür zur Gruppenmeisterschaft weit aufgestoßen. Der TC Bürstadt kletterte nach einem 4:2-Sieg über den TCB 2000 Darmstadt II auf den zweiten Platz. Auch die TG Bobstadt konnte jubeln, im letzten Saisonspiel in der Bezirksoberliga gelang den TGB-Damen beim 7:2 gegen Rüsselsheim der erste Sieg in diesem Jahr. Dagegen musste der Bezirksliga-Vierer des TC Lampertheim nach einem 3:3 gegen Crumstadt die Tabellenführung in der Bezirksliga abgeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rückhand Rossdorf – TC Biblis 1:8

Nach der dreiwöchigen Pause hat sich der Gruppenliga-Sechser des TC Biblis mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Durch den 8:1-Sieg bei Rückhand Rossdorf hat die Mannschaft um Ann-Kathrin Thoma den vierten Platz verteidigt und hat den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. „Für uns ist es besser als erwartet gelaufen. Wir haben alle sechs Einzel für uns entscheiden können und dann zwei der drei Doppel geholt. Unsere Mannschaft hat wieder richtig gut funktioniert – das war eine Super-Teamleistung“, sagte Kapitänin Thoma.

TC Biblis II – Messeler TC 4:2

Auch die zweite Bibliser Mannschaft startete erfolgreich in die Restrunde. Durch den Sieg über Messel hat das Quartett um Kapitänin Leonie Münzenberger die Tabellenführung verteidigt und kann bereits die Meisterschaftsfeier in der Bezirksoberliga planen. „Wir sind richtig glücklich über diesen fünften Saisonsieg, zumal wir nicht in Bestbesetzung antreten konnten“, so Münzenberger.

TC Bürstadt – TCB Darmstadt II 4:2

Mehr zum Thema Tennis TC Biblis kann den Klassenerhalt klarmachen Mehr erfahren Tennis Saison-Aus für Hefter Mehr erfahren Tennis Jugend trumpft auf Mehr erfahren

Durch den Heimsieg hat sich das Bürstädter Damenquartett auf den zweiten Platz in der Bezirksoberliga geschoben. Alicia und Sophia Klenk, sowie Sarah Faller brachten ihre Einzel in je zwei Sätzen durch, anschließend machte das Doppel Alicia Klenk/Sarah Faller durch einen Zwei-Satz-Sieg den vierten Saisonerfolg perfekt. rago