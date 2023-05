Riedrode II bleibt oben dran

Ried. Inder Fußball-B-Liga Bergstraße spielt die FSG Riedrode II weiterhin im Konzert der Großen mit und bezwang die SG Gronau mit 5:0. Dem stand aber auch der FV Hofheim in nichts nach und so entledigte er der Pflichtaufgabe SG Azzurri/Olympia Lampertheim mit einem 3:1-Heimsieg. Niederlagen für Lampertheim und Gronau: Das wäre eine hervorragende Gelegenheit für die SG Hüttenfeld gewesen, um im Abstiegskampf Boden gut zu machen, doch das Hüttenfelder Spiel beim TSV Weiher wurde beim Stande von 2:1 nach 70 Minuten wegen eines Gewitters abgebrochen.

FSG Riedrode II – Gronau 5:0 (2:0)

Ehe die fünf Tore fielen, die die Überlegenheit der Riedroder dokumentierten, dauerte es ein Weilchen. Die FSG musste bis zur 36. Minute warten, ehe Timo Rodovsky das 1:0 gelang. Doch damit war das Riedroder Pulver in der ersten Halbzeit noch nicht verschossen, nur zwei Minuten später erhöhte Gianluca Lucchese auf 2:0. Auch in der zweiten Halbzeit ließ die Elf von Nabil Hamzi Ball und Gegner laufen und erhöhte in der 50. Minute durch Julien Fechtig auf 3:0. Spätestens als Dominik Wiegand in der 54. Minute zum 4:0 traf, war die Begegnung zugunsten der Gastgeber entschieden. Diese trafen auch noch ein fünftes Mal. Das war in der 85. Minute, als Rodovsky seinen zweiten Treffer markierte. „Nachdem die Begegnung am Anfang ausgeglichen war, wurde sie letztlich zu einer klaren Angelegenheit für uns“, lautete das Fazit von Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling.

Hofh. – Azzurri/Olympia II 3:1 (1:0)

Stark ersatzgeschwächt fuhren die Lampertheimer zum Derby nach Hofheim und zogen sich mit einer 1:3-Niederlage noch halbwegs gut aus der Affäre, „Gerade nach dem Wechsel haben wir uns viele Chancen erarbeitet. Da hat die Mannschaft auch den Mut gezeigt, den sie in der Anfangsphase vermissen ließ“, freute sich Olympias Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. Aber die Hofheimer waren die klar bessere Mannschaft und das stellte auch Andres nicht in Frage. Doch diese Dominanz bedeutete nicht, dass der FVH spielerische Glanzlichter setzte. Fast wäre es auch torlos in die Pause gegangen, doch nach Maximilian Hödls schöner Einzelleistung in der 45. Minute stand es 1:0.

Auch in der 53. Minute hieß der Torschütze Hödl, als er mit einem Abstauber zum 2:0 traf. Doch nun verkürzte Lampertheims Talent Marcel Mlynek in der 68. Minute mit einem schönen 20-Meter-Schuss auf 2:1. Der Hoffnung der Gäste, die Begegnung noch wenden zu können, aber erteilte Hofheims Paul Buschmann mit seinem 3:1 in der 70. Minute eine Absage.

TSV Weiher – SG Hüttenfeld abgebrochen beim Stand von 2:1

Gut aus der Affäre zog sich die SG Hüttenfeld in Weiher und ging in der 28. Minute gar durch Max Rhein in Führung. „In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit waren wir sogar die bessere Mannschaft“, sagte Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt, der damit rechnet, dass die Begegnung wiederholt wird. hias