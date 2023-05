Hoffnung für die SG Hüttenfeld

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße bleibt der Titelkampf spannend, die FSG Riedrode II und der FV Hofheim haben nach wie vor die besten Karten. Morgenluft im Abstiegskampf wittert die SG Hüttenfeld nach ihrem 1:0-Heimsieg über die Spielvereinigung Fürth II.

SG Hüttenfeld – SV Fürth II 1:0

Schon in der ersten Halbzeit hatte Hüttenfeld die besseren Chancen, Kevin Rathgeber sorgte für die Führung (39.). Auch kurz nach dem Wechsel forcierten die Platzherren ihr Angriffsspiel. In der 46. Minute fehlte nicht viel, als erneut Rathgeber seine Schusskraft unter Beweis stellte. „Das hätte eigentlich das 2:0 sein müssen“, bedauerte Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt.

Je länger die Begegnung dauerte, desto intensiver wehrten sich die Fürther gegen die drohende Niederlage. Dabei musste Hüttenfelds Torhüter Max Massion in der 63. Minute sein ganzes Können aufbieten, um den Ausgleich zu verhindern. Nach dem Heimsieg fiel Schmitt eine Zentnerlast vom Herzen: „Ich würde von einem glücklichen, jedoch nicht unverdienten Sieg sprechen.“

Tvgg Lorsch II – FSG Riedrode II 1:8

„Das Ergebnis spricht eine eindeutige Sprache“, freute sich Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling. Gleich der erste Treffer in der einseitigen Begegnung war wohl der sehenswerteste, mit einem direkt verwandelten Eckball gelang Ilias Hamzi das 0:1 (15.). Da auch Dominik Wiegand, Mohammed Majdalawi (2), und Lukas Bamberg mit einem Foulelfmeter trafen, stand es schon zur Halbzeit 5:0 für die Gäste.

Nach der Pause ließ die Riedroder Angriffsfreudigkeit nicht nach, Mohammed Majdalawi erzielte das 0:6 (67.). Immerhin war Lorsch II der Ehrentreffer vergönnt, den Tamer Keskin per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:6 erzielte (78.). Doch danach war wieder Riedrode am Zug, Julien Fechtig (80.) und Ilias Hamzi (89.) trafen zum Endstand.

SG Gronau – FV Hofheim 2:4

„Wir haben auf den frühen Gegentreffer eine sehr gute Reaktion gezeigt“, freute sich Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen darüber, dass seine Mannschaft auch im „erwartet schweren Spiel“ eine Leistung zeigte, die einer Spitzenmannschaft würdig war.

So hatte die Gronauer Führung, die Niclas Rettig in der dritten Minute erzielte, nicht lange Bestand. Noch vor dem Wechsel hieß es durch Maximilian Hödl (20.), Tobias Haser (27.) und Nico Schwindt (30., 35.) 1:4. Den Gronauern gelang nur noch das 2:4 durch Niclas Rettig in der Nachspielzeit. hias