Philipp legt in Südafrika los

Port Elizabeth. Laura Philipp vom Soprema Team TSV Mannheim startet am Sonntag beim Ironman Südafrika (3,8 km Schwimmen/180 km Radfahren/42,2 km Laufen) in ihre Triathlon-Saison. Für die 35-Jährige aus Neckargemünd wird es die erste Gelegenheit sein, sich erneut für die Ironman-Weltmeisterschaft, die am 14. Oktober auf Hawaii ausgetragen wird, zu qualifizieren.

In der Vorbereitung auf den ersten Saison-Höhepunkt absolvierte die Profi-Triathletin im Januar einen dreiwöchigen Trainingsblock auf Fuerteventura. Bereits am Montag reiste Philipp nach Südafrika, um sich an die klimatischen Bedingungen vor Ort zu gewöhnen und die Rennstrecke kennenzulernen. jab